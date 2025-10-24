24 Ekim 2025, Cuma

Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bodrum ilçemizde kayıp olduğu değerlendirilen düzensiz göçmenlere yönelik Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde; 77 personel, 13 araç, 4 sahil güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik Özel Dalış Timi, 1 termal İHA ve 1 helikopter ile yapılan arama kurtarma çalışmalarında; 2 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarıldı. Ayrıca göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şahıs ve 16 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı" denildi.
