24 Ekim 2025, Cuma
16 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı
Muğla Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bodrum ilçemizde kayıp olduğu değerlendirilen düzensiz göçmenlere yönelik Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde; 77 personel, 13 araç, 4 sahil güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik Özel Dalış Timi, 1 termal İHA ve 1 helikopter ile yapılan arama kurtarma çalışmalarında; 2 düzensiz göçmen sağ olarak kurtarıldı. Ayrıca göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen 1 şahıs ve 16 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaşıldı" denildi.