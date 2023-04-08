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16 bin 549 konteyner ev daha kurulacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 08.04.2023 12:33
Malatya'da 10 noktada kurulan yaklaşık 5 bin konteynerin ardından, Malatya’ya 46 noktada 16 bin konteyner daha kurulacak. Son durum A Haber muhabiri Barış Türel aktardı.
16 bin 549 konteyner ev daha kurulacak
16 bin 549 konteyner ev daha kurulacak
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