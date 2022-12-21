16 asırlık tarihi Taşköprü’ye sprey boyayla yazı yazdılar

Adana'da16 asırlık Taşköprü’ye daha önce temizlenip silinmesine rağmen yine sprey boyayla yazı yazıldı. Bölgede bulunan A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur detayları aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN