158. saatte Hafsa Teyze mucizesi

Hatay'da 63 yaşındaki Hafsa Dağcı tam 158 saat sonra enkaz altından sağ olarak çıkartıldı. Hafsa Teyzeyi kurtaran Dağcı'yı enkaz altından kurtaran ekipler A Haber ekranlarına konuşurken "Umutları kaybetmeyin. Güvenli bir alan ve hat oluşturduk. Çok mutluyuz. Bir hafta sonra böyle bir şey olması bir mucize." ifadelerini kullandı.