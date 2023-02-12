12 Şubat 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları 158. saatte Hafsa Teyze mucizesi

158. saatte Hafsa Teyze mucizesi

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.02.2023 18:07
Hatay'da 63 yaşındaki Hafsa Dağcı tam 158 saat sonra enkaz altından sağ olarak çıkartıldı. Hafsa Teyzeyi kurtaran Dağcı'yı enkaz altından kurtaran ekipler A Haber ekranlarına konuşurken "Umutları kaybetmeyin. Güvenli bir alan ve hat oluşturduk. Çok mutluyuz. Bir hafta sonra böyle bir şey olması bir mucize." ifadelerini kullandı.
158. saatte Hafsa Teyze mucizesi
158. saatte Hafsa Teyze mucizesi
Hafsa teyzeyi kurtarma anları kamerada
Hafsa teyzeyi kurtarma anları kamerada
AFAD can kaybını açıkladı!
AFAD can kaybını açıkladı!
Pist onarıldı uçuşlar başladı!
Pist onarıldı uçuşlar başladı!
Malatya’da depremin yeni görüntüleri
Malatya'da depremin yeni görüntüleri
Böyle seslendiler: Eyüpcan orda mısın?
Böyle seslendiler: Eyüpcan orda mısın?
KYK yurtlara 7 bine yakın depremzede yerleştirildi
KYK yurtlara 7 bine yakın depremzede yerleştirildi
Yağma ve hırsızlık olayları açıklaması!
Yağma ve hırsızlık olayları açıklaması!
Kulağına ezanı asker okudu!
Kulağına ezanı asker okudu!
İşte havadan yıkımın boyutu!
İşte havadan yıkımın boyutu!
Taha Duymaz’la ile ilgili son bilgiyi paylaştı
Taha Duymaz'la ile ilgili son bilgiyi paylaştı
Okullar ne zaman açılacak?
Okullar ne zaman açılacak?
Daha Fazla Video Göster