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156 milyonluk DNA testi! Türkiye'de bir ilke imza atıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.05.2022 12:53
İzmir’de 1991 yılında müteahhit işadamı Zeki Sabuncu dini nikahla evlendiği A.Ç.’den 2 çocuğu olduktan 1994’te Türkiye’den ayrılıp Hollanda’ya gitti. İstanbul’daki bir otelde ortaklığı bulunan, Hollanda’da ve Türkiye’de temizlik ve inşaat şirketleri sahibi Sabuncu’ya babalık testi için dava açıldı.
156 milyonluk DNA testi!
156 milyonluk DNA testi!
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