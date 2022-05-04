04 Mayıs 2022, Çarşamba
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156 milyonluk DNA testi! Türkiye'de bir ilke imza atıldı
İzmir’de 1991 yılında müteahhit işadamı Zeki Sabuncu dini nikahla evlendiği A.Ç.’den 2 çocuğu olduktan 1994’te Türkiye’den ayrılıp Hollanda’ya gitti. İstanbul’daki bir otelde ortaklığı bulunan, Hollanda’da ve Türkiye’de temizlik ve inşaat şirketleri sahibi Sabuncu’ya babalık testi için dava açıldı.