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150 yıllık rüya gerçek oldu

150 yıllık rüya gerçek oldu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 26.08.2024 11:56
İkinci Abdülhamid Han zamanında projelendirilen, 2008 yılında Türkiye'nin kuzey ve güneyini birleştiren ulusal bir proje haline dönüştürülen Karadeniz-Akdeniz Otoyol Projesi tamamlandı. Ayrıntılar A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.
150 yıllık rüya gerçek oldu
150 yıllık rüya gerçek oldu
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