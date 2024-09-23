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150 Ton çöpü yol kenarına döktüler! Ortahisar Belediyesi'ne kirlilik cezası

150 Ton çöpü yol kenarına döktüler! Ortahisar Belediyesi'ne kirlilik cezası

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 23.09.2024 15:55
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yol kenarına belediye tarafından 150 ton çöp döküldü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Ortahisar Belediyesi'ne, 2 milyon 598 bin TL ceza kesildi.
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150 Ton çöpü yol kenarına döktüler! Ortahisar Belediyesi’ne kirlilik cezası
150 Ton çöpü yol kenarına döktüler! Ortahisar Belediyesi'ne kirlilik cezası
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