150 Ton çöpü yol kenarına döktüler! Ortahisar Belediyesi’ne kirlilik cezası

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde yol kenarına belediye tarafından 150 ton çöp döküldü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Ortahisar Belediyesi'ne, 2 milyon 598 bin TL ceza kesildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN