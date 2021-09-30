30 Eylül 2021, Perşembe
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150 kişinin hayatını tehlikeye atan kolon skandalından "Sülün Mehmet" çıktı
İstanbul Sultangazi'de 150 kişinin oturduğu apartmanın kolonlarını keserek insanların hayatını tehlikeye atan skandalın arkasından kamuoyunun "Sülün Mehmet" olarak tanıdığı Mehmet Rasim Demirkıran çıktı. Sülün Mehmet lakaplı Demirkıran, vatandaşlara faizle borç vererek insanların hayatını zindana çevirmesiyle biliniyor.