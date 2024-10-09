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150 kilometre hıza ulaşan uzaktan kumandalı araç bilim şenliğinde ilgi odağı oldu

150 kilometre hıza ulaşan uzaktan kumandalı araç bilim şenliğinde ilgi odağı oldu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 09.10.2024 09:47
Hatay’ın Payas ilçesinde bulunan 450 yıllık Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi, kapısını bilim şenliğine açtı. Şenlikte ilgi görense 150 kilometre hıza ulaşabilen uzaktan kumandalı araç oldu.
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