09 Ekim 2024, Çarşamba
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150 kilometre hıza ulaşan uzaktan kumandalı araç bilim şenliğinde ilgi odağı oldu
Hatay’ın Payas ilçesinde bulunan 450 yıllık Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi, kapısını bilim şenliğine açtı. Şenlikte ilgi görense 150 kilometre hıza ulaşabilen uzaktan kumandalı araç oldu.