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150 kiloluk dondurma makinesini çaldılar, o anlar kamerada

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Giriş: 11.01.2024 14:26
İzmir'in Bornova ilçesinde, bir dondurucu üretimi yapan firmanın önündeki yaklaşık 300 bin lira değerindeki dondurma makinesi, 2 kişi tarafından çalındı. Şüphelilerin dondurma makinesini kamyonete yükleyerek götürme anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
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