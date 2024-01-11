150 kiloluk dondurma makinesini çaldılar, o anlar kamerada

İzmir'in Bornova ilçesinde, bir dondurucu üretimi yapan firmanın önündeki yaklaşık 300 bin lira değerindeki dondurma makinesi, 2 kişi tarafından çalındı. Şüphelilerin dondurma makinesini kamyonete yükleyerek götürme anı, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.