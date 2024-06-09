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150 dönüm ekili buğday kül oldu!

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.06.2024 22:24
Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde çıkan yangında buğday ekili 150 dönümlük alan kül oldu. Yangın, vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
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150 dönüm ekili buğday kül oldu!
150 dönüm ekili buğday kül oldu!
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