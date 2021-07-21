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15 yıllık hastalığına çareyi Türkiye’de buldu! Türk hekimleri şifa oldu

A Haber
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Giriş: 21.07.2021 12:28
Hollanda'da yaşayan 63 yaşındaki Sami yarar, 15 yıldır karnında şiddetli bir ağrı ile yaşıyordu. Avrupa'da doktor doktor dolaştı ancak çözümü Türkiye'de buldu. Samsun'daki özel bir hastaneye başvuran Sami Yarar için tedavi süreci başladı. Yarar, gerçekleştirilen ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.
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