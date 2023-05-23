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15 yıldır aranıyordu... Bakın nerede yakalandı!

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Giriş: 23.05.2023 16:38
Kayseri’de ‘hırsızlık’ ve ‘konut dokunulmazlığını ihlal’ suçlarından hakkında kesinleşmiş 15 yıl hapis cezası bulunan 34 yaşındaki A.U. isimli kadın, bazanın altında yakalandı. Gözaltına alınan kadın hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
15 yıldır aranıyordu... Bakın nerede yakalandı!
15 yıldır aranıyordu... Bakın nerede yakalandı!
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