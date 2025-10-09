15 yıl hapis cezası bulunan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Osmaniye polisi, 8 yıldır firari olan ve hakkında 15 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hırsızlık şüphelisini yakaladı. Operasyonda, aynı suçtan 8 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir kadın daha gözaltına alındı.

