11 Aralık 2022, Pazar
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15 yaşındaki kızın asansörde boğazına bıçak dayayarak taciz etti! “Bağırırsan boğazını keserim”
Gaziantep'te utanç veren olay! 15 yaşındaki bir kız çocuğu, asansörde boğazına bıçak tutan şahıs tarafından istismar edildi. Sapığın talihsiz kızı takip anları binanın güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedilirken kabusu yaşayan kız çocuğu başından geçenleri tek tek anlattı.