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15 yaşındaki kızı darp edip kıyafetlerini çıkardı! İşte o sapık için istenen ceza

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.10.2021 14:38
Ankara'da 15 yaşındaki H.A.'yı darbeden, kıyafetlerini çıkarmaya zorlayan ve bu anları sosyal medyada yayınlayan Ramazan Demirtaş hakkındaki iddianame kabul edildi. Sanığın, "basit yaralama", "özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etme", "çocuğun cinsel istismarı" ile "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından cezalandırılması istendi.
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