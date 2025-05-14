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15 yaşındaki genç husumetlilerinin silahlı saldırısına uğradı! O anlar kamerada

15 yaşındaki genç husumetlilerinin silahlı saldırısına uğradı! O anlar kamerada

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
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Giriş: 14.05.2025 09:42
Ankara’nın Sincan ilçesine bağlı Yenikent semtinde aralarında husumet bulunan kişiler sokakta karşılaştıkları 15 yaşındaki Ahmet M.’yi silahla yaraladı. Gencin silahlı saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, yaşanan olayın kan davasına dayandığı şüphesi üzerinde duruluyor.
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15 yaşındaki genç husumetlilerinin silahlı saldırısına uğradı! O anlar kamerada
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