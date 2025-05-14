14 Mayıs 2025, Çarşamba
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15 yaşındaki genç husumetlilerinin silahlı saldırısına uğradı! O anlar kamerada
Ankara’nın Sincan ilçesine bağlı Yenikent semtinde aralarında husumet bulunan kişiler sokakta karşılaştıkları 15 yaşındaki Ahmet M.’yi silahla yaraladı. Gencin silahlı saldırıya uğradığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, yaşanan olayın kan davasına dayandığı şüphesi üzerinde duruluyor.