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15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü! Şarampole devrilen araçta can verdi

ahaber.com.tr
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Giriş: 16.01.2024 19:48
Denizli’nin Bozkurt ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin 15 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti, yanında bulunan arkadaşı ise yaralandı. Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.
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15 yaşındaki ehliyetsiz sürücü!
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