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15 yaşındaki çocuk, bindikleri taksinin şoförünü boynundan bıçaklandı

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Giriş: 08.12.2023 15:56
Olay, dün saat 17.00 sıralarında, Yıldırım ilçesi Beyazıt Caddesi'nde meydana geldi. Halil İbrahim Acar ile aracına binen 3 müşterisi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Araçtan inen müşterilerden biri sürücü kapısını açarak tekmelerken, biri de Acar'ı boynundan bıçakladı. Durumu gören çevredekiler yaralı taksicinin yardımına koşarken, şüpheliler ise kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri Halil İbrahim Acar'ı, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Acar'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
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