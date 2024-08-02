02 Ağustos 2024, Cuma
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15 yaşındaki çocuğuna araç verip müşterisine gönderen babanın savunması pes dedirtti
Aksaray’da hafif ticari araç kullanırken polise yakalanan 15 yaşındaki çocuk, “Neden ehliyetsiz araca bindin?” sorusuna “Mal götürüyordum” diye cevap verirken, olay yerine çağırılan babası ise “Neden çocuğa araç veriyorsunuz?” sorusuna, “Müşteri mal bekliyor” diye cevap verdi.