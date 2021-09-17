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1,5 tonluk elektrik trafosunun altında kalan işçi hayatını kaybetti

İHA
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Giriş: 17.09.2021 14:36
Bursa’da yapımı devam eden bir inşaatın şantiyesinde meydana gelen feci olayda; bir işçi 1,5 tonluk elektrik trafosunun altında kalarak hayatını kaybetti. O anlar ise şantiyenin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Forklift sürücüsünün ehliyeti olmadığı ortaya çıktı. Olay, öğle saatlerinde merkez Osmangazi İlçesi İstanbul-Bursa karayolu üzerinde bulunan ve yapımı devam eden bir inşaatın şantiyesinde meydana geldi. İddiaya göre, forklift sürücüsü 30 yaşındaki T.Ç. tırda yüklü olarak bulunan 1,5 tonluk elektrik trafosunu indirmeye çalıştığı sırada forklift ayaklarında bulunan trafo; dengeden çıkarak 35 yaşındaki Şerif Özdemir’in üzerine düştü.
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