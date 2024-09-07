15 Temmuz sonrası kaldırılan yemin yine gündemde! Teğmenler neden kılıç çekti?

Türkiye'nin tarihi, milli iradeyi hiçe sayan darbelerle dolu. Milyonlarca insanı ve tüm bir ülkeyi olumsuz etkileyen darbeler nedeniyle yaşanan sosyolojik, psikolojik ve ekonomik travmalar, hep büyük mağduriyetlere, unutulmaz acılara neden oldu. Türkiye'de darbe endişesinin sürdüğü ise "teğmenlerin" kılıç çekip yemin ettiği görüntülerle ortaya çıktı. Türkiye'nin gündeminden düşmeyen olayla ilgili tüm gelişmeler analiz haberimizde…

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