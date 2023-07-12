15 Temmuz şehitleri aileleriyle birlikte anıldı! İstanbul Valisi Davut Gül: Çanakkale ruhu yaşıyor

İstanbul Valiliğinin ev sahipliğinde 15 Temmuz şehitlerinin aileleri ve 15 Temmuz gazileri için program düzenlendi. Programa katılan ve davetlilere hitap eden İstanbul Valisi Davut Gül "15 Temmuz'da Çanakkale ruhunun yeniden dirildiğini" söyledi.

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