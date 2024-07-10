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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayarak intihar etti! Denize atlayan şahıs hayatını kaybetti

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.07.2024 22:07
Olay, saat 01.00 sıralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi köprü korkuluklarına çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, deniz polisi de köprünün altında önlem aldı. Polisin ikna etmeye çalıştığı ismi öğrenilemeyen şahıs, korkuluklarda bir süre bekledikten sonra kendini denize bıraktı. Denize düşen şahıs, deniz polisleri tarafından kısa sürede bulunarak tekneye çıkartıldı. Tekneye alınan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Tekneyle kıyıya getirilen adamın cansız bedeni, olay yeri inceleme ekiplerinin incelemeleri sonrası ambulansla Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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