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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza! Uzun araç kuyruğu oluştu

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Giriş: 11.11.2023 11:57
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde 4 aracın kartışrığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulanslarla hastaneye götürüldü.
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