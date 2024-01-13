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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme kaza! 10 araç birbirine girdi

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Giriş: 13.01.2024 11:06
Gece saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde zincirleme bir kaza meydana geldi. Önce 5 aracın karıştığı kazayı ters şeritten izlemek isteyen 5 araç daha birbirine girdi. Toplam 10 aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
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