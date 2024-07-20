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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi! Polis yoğun çaba harcadı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi! Polis yoğun çaba harcadı

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.07.2024 21:56
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ismi öğrenilmeyen bir kişi intihar girişiminde bulundu. Köprü'nün Edirne istikametinde aracıyla durarak köprüden atlamaya yeltenen kişi, polisin ikna çabaları sonucu atlamaktan vazgeçti.
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar girişimi!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihar girişimi!
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