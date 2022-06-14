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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dumanlar yükseldi! Yolcular tahliye edildi

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Giriş: 14.06.2022 00:55
Sefer sırasında duman çıkaran İETT otobüsü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde şoför tarafından durdurularak yolcuların tahliyesi sağlandı. Bir yolcunun cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde otobüsten dumanların yükseldiği anlar yer aldı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde dumanlar yükseldi!
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde dumanlar yükseldi!
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