25 Ocak 2023, Çarşamba
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde dehşete düşüren olay! Kendini denize atarak intihar etti
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde kan donduran bir olay meydana geldi. Bir kişi denize atlayarak intihar etti. Deniz Polisi’nin uzun süren aramaları sonucunca bulunan şahsın, hayatını kaybettiği belirlendi. İşte ayrıntılar...