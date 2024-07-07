07 Temmuz 2024, Pazar
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15 Temmuz şehidi yavrusunu gözyaşlarıyla anlattı
Canlarından can koptu, ateş düştü ciğere, kalp yandı kavruldu. Evlat acısını yaşadıktan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı ama büyük bir gurur, "paha biçilemez" bir ünvan kaldı onlara, "şehit annesi" oldular. Başımızın tacı şehit annelerimizden biri de 15 Temmuz şehidi Erkan Pala'nın annesi Muazzez Pala. Tüm şehit anneleri gibi başı dik, gururu özleminden fazla. Evladının kabri başında oturdu, hem anlattı hem ağladı.