15 Temmuz şehidi yavrusunu gözyaşlarıyla anlattı

Canlarından can koptu, ateş düştü ciğere, kalp yandı kavruldu. Evlat acısını yaşadıktan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmadı ama büyük bir gurur, "paha biçilemez" bir ünvan kaldı onlara, "şehit annesi" oldular. Başımızın tacı şehit annelerimizden biri de 15 Temmuz şehidi Erkan Pala'nın annesi Muazzez Pala. Tüm şehit anneleri gibi başı dik, gururu özleminden fazla. Evladının kabri başında oturdu, hem anlattı hem ağladı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN