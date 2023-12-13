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15 Temmuz Köprüsü'nde zincirleme trafik kazası

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Giriş: 13.12.2023 11:48
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde, 8 aracın karıştığı zincirleme kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekiplerinin inceleme yaptığı kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.
15 Temmuz Köprüsü’nde zincirleme trafik kazası
15 Temmuz Köprüsü'nde zincirleme trafik kazası
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