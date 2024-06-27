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15 Temmuz Kahramanlarının Anısına...

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.06.2024 16:58
15 Temmuz darbe girişiminin sekizinci yıl dönümü. A Haber olarak o günleri unutmuyor ve unutturmuyoruz. Sırada o gecenin kahramanlarından Mustafa Solak ile Sevda Güngör'ün hikayeleri var.
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