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15 Temmuz gecesi Ankara’da neler yaşandı? İhanet gecesinin üzerinden 7 yıl geçti

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Giriş: 15.07.2023 08:55
Bundan tam 7 önce 15 Temmuz'da FETÖ'cü teröristler yurdun dört bir yanını işgale girişti. Şüphesiz en kritik il devletin kılcal damarlarının bulunduğu Ankara'ydı. Başta genelkurmay başkanlığı olmak üzere birçok noktada halkın direnişine karşı koyamayan hainler silahları sivillere yöneltti ve onlarcası şehit düştü. Her şeye rağmen zafer yine milletin oldu. İşte o karanlık gecede Başkent'te yaşananlar.
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