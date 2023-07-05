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15 Temmuz gazisi 7 yıldır boynunda hainlerin mermisi ile yaşıyor: Şehitlik bana şah damarım kadar yakın

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Giriş: 05.07.2023 09:58
15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen hain darbe girişiminde vatanı için sokağa çıkan 2 çocuk babası İsmail Acur sağ gözünden vuruldu. Gözünden giren G3 mermisi şahdamarına değdikten sonra durdu. 7 yıldır o G3 mermisi ile hayatına devam eden gazi İsmail Acur, yaşadıklarını böyle anlattı.
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