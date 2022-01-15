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Videolar Yaşam Videoları 15 Ocak hava durumu | Meteorolojiden kar uyarısı! Bugün Hava nasıl olacak? 15 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu

15 Ocak hava durumu | Meteorolojiden kar uyarısı! Bugün Hava nasıl olacak? 15 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu

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Giriş: 15.01.2022 10:43
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz Bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzey kesimleri ile Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ardahan çevrelerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğu kesimlerinin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve zirai don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
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