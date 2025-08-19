20 Ağustos 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları 15 milyonluk emanet araçla kaza: "Parası neyse verip aracı alacağız"
15 milyonluk emanet araçla kaza: Parası neyse verip aracı alacağız

15 milyonluk emanet araçla kaza: "Parası neyse verip aracı alacağız"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.08.2025 23:45
Enteresan bir trafik kazası öyküsü var sırada. En pahalı otomobil markaları arasında yer alan bir araç, İstanbul’da bir oto tamircisine emanet edildi. Otomobilde ufak tefek sorunlar vardı. Usta, sıkıntının ne olduğunu anlayabilmek için aracı test etmek istedi. Ancak gaza yüklendiği anda kaza yaptı. Herkesin aklına aynı soru geldi: Bu kazanın bedelini kim ödeyecek? Bu sorunun cevabını ise kazayı yapan ustadan aldık.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
15 milyonluk emanet araçla kaza: Parası neyse verip aracı alacağız
Saman yüklü kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada
Saman yüklü kamyonetin tehlikeli yolculuğu kamerada
MEB’den yeni adım: Zilsiz okul uygulaması!
MEB'den yeni adım: Zilsiz okul uygulaması!
Yolcu taşıyan araçlara kamera ve takip sistemi!
Yolcu taşıyan araçlara kamera ve takip sistemi!
15 milyonluk emanet araçla kaza!
15 milyonluk emanet araçla kaza!
12 yaşındaki Zeynep nasıl öldü?
12 yaşındaki Zeynep nasıl öldü?
O iddiaların görüntüsü çıktı!
O iddiaların görüntüsü çıktı!
Kayalıklara çarpan otomobilin devrilme anı kamerada
Kayalıklara çarpan otomobilin devrilme anı kamerada
İstanbul’da dev uyuşturucu operasyonu!
İstanbul’da dev uyuşturucu operasyonu!
Otopark ücreti kavgası silahlı çatışmaya döndü
Otopark ücreti kavgası silahlı çatışmaya döndü
Otoparkta silahlı kavga kamerada: 2 yaralı
Otoparkta silahlı kavga kamerada: 2 yaralı
Denize giren vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı
Denize giren vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı
Freni patlayan kamyon 10 araca çarpıp kanala düştü
Freni patlayan kamyon 10 araca çarpıp kanala düştü
Daha Fazla Video Göster