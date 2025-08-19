15 milyonluk emanet araçla kaza: "Parası neyse verip aracı alacağız"

Enteresan bir trafik kazası öyküsü var sırada. En pahalı otomobil markaları arasında yer alan bir araç, İstanbul’da bir oto tamircisine emanet edildi. Otomobilde ufak tefek sorunlar vardı. Usta, sıkıntının ne olduğunu anlayabilmek için aracı test etmek istedi. Ancak gaza yüklendiği anda kaza yaptı. Herkesin aklına aynı soru geldi: Bu kazanın bedelini kim ödeyecek? Bu sorunun cevabını ise kazayı yapan ustadan aldık.

