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1,5 metrelik köpek balığı kıyıya vurdu

ahaber.com.tr
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Giriş: 17.12.2023 09:10
Mersin'de köpek balığı kıyıya vurdu. Bilim insanları hayvanın yaşaması için çok uğraştı ancak sonuç alamadı.
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1,5 metrelik köpek balığı kıyıya vurdu
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