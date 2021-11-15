15 Kasım hava durumu | Bugün Hava nasıl olacak? 15 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu

15 Kasım 2021 Pazartesi günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Sinop çevreleri ile Kırklareli, İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Sakarya ve Kastamonu’nun kuzey, Çanakkale’nin iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.