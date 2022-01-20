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15 ilde okullara kar engeli! İşte 21 Ocak’ta kar tatili ilan edilen iller

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Giriş: 20.01.2022 21:00
Son dakika haberleri... Yurdun büyük bir kısmını etkisi altına alan kar yağışı, eğitimi olumsuz yönde etkiliyor. Hava şartları, artan don ve buzlanma riski sebebiyle pek çok ilde okullar tatil edildi. İşte yarın eğitim ve öğretimin tatil olduğu iller... .
15 ilde okullara kar engeli!
15 ilde okullara kar engeli!
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