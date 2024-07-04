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15 il için sarı kodlu yağış uyarısı

ahaber.com.tr
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Giriş: 04.07.2024 14:31
Meteoroloji'den 10 il için sarı kodlu yağış uyarısı geldi.
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15 il için sarı kodlu yağış uyarısı
15 il için sarı kodlu yağış uyarısı
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