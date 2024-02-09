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15 il için sarı kodlu uyarı

ahaber.com.tr
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Giriş: 09.02.2024 08:46
Kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği Ardahan'da 55 yılın rekoru kırıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.
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15 il için sarı kodlu uyarı
15 il için sarı kodlu uyarı
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