15 gün önce boşandığı eşini beylik tabancasıyla vurup intihar etti

15 gün önce eşinden boşanan Aykut Öz, eski karısı Mehtap Öz'ün kız arkadaşlarıyla eğlendiğini öğrenince deliye döndü. Eski eşinin olduğu yere giden Öz, konuşmak için dışarı çağırdığı Mehtap Öz'ü beylik tabancasıyla vurdu. Daha sonra kendini vuran Aykut Öz, olay yerinde hayatını kaybetti.