15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için geri sayım

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.10.2025 09:11
15 bin sözleşmeli öğretmen alımı takvimi belli oldu. Başvurular 17-21 Kasım arasında alınacak. Detayları A Haber muhabiri Burcu Özüduru aktardı.
