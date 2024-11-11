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15 Ağustos'taki büyük yangının ardından İzmir'de ilk fidanlar toprakla buluştu

15 Ağustos'taki büyük yangının ardından İzmir'de ilk fidanlar toprakla buluştu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 11.11.2024 16:45
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 15 Ağustos'ta çıkan, yüzlerce hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bölgede ilk fidanlar toprakla buluştu. 'Milli Ağaçlandırma Günü' programında konuşan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, “Yanan ağaçla birlikte içimiz yanıyor, ciğerimiz yanıyor. Bunu önlemek için de daha gayretli bir şekilde mücadele etmemiz lazım. Önce korumak, yeşillendirmek, ağaçlandırmak ve mevcut olanı da gözümüzün içi gibi bakarak orman varlığımızı artırmak durumundayız” dedi.
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