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14 yaşındaki Yağmur 17 gündür kayıp

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Giriş: 04.08.2023 13:14
Samsun'un İlkadım ilçesinde Yağmur Avcı (14), 18 Temmuz tarihinde ''Ablamın yanına gidiyorum'' diyerek evden ayrıldı ve o günden beri kendisinden haber alınamadı. 3 çocuk annesi Havva Er, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Kızı Yağmur Avcı'nın bulunmasını isteyen anne Havva Er, ''Kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum. Hayatından endişe ediyorum.'' dedi.
14 yaşındaki Yağmur 17 gündür kayıp
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