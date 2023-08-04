14 yaşındaki Yağmur 17 gündür kayıp

Samsun'un İlkadım ilçesinde Yağmur Avcı (14), 18 Temmuz tarihinde ''Ablamın yanına gidiyorum'' diyerek evden ayrıldı ve o günden beri kendisinden haber alınamadı. 3 çocuk annesi Havva Er, polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Kızı Yağmur Avcı'nın bulunmasını isteyen anne Havva Er, ''Kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum. Hayatından endişe ediyorum.'' dedi.