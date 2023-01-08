14 yaşındaki sürücü fren yerine gaza bastı, otomobil karşı sokağa uçtu

Ataşehir'de 14 yaşındaki Mehmet Alp Ç.'nin kullandığı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu virajda bariyerleri aşarak karşı sokağa uçtu. Kazada 2 kişi yaralanırken, otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.