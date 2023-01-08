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14 yaşındaki sürücü fren yerine gaza bastı, otomobil karşı sokağa uçtu

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Giriş: 08.01.2023 11:42
Ataşehir'de 14 yaşındaki Mehmet Alp Ç.'nin kullandığı otomobil, iddiaya göre sürücüsünün fren yerine gaza basması sonucu virajda bariyerleri aşarak karşı sokağa uçtu. Kazada 2 kişi yaralanırken, otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
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