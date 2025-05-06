06 Mayıs 2025, Salı
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan 2 kişi tutuklandı!
İddiaya göre, 14 yaşındaki E.E.Ş.'nin davranışlarından şüphelenen ailesi, kızlarının cep telefonunu inceledi. Sosyal medya hesaplarındaki mesajları gören aile, kızlarına cinsel saldırıda bulunulduğu şüphesiyle harekete geçti. Aile, Y.Ç. (17) ve H.Ç.Ö. (23) isimli şahıslardan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Y.Ç. ve H.Ç.Ö., cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.