06 Mayıs 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları 14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan 2 kişi tutuklandı!
14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan 2 kişi tutuklandı!

14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan 2 kişi tutuklandı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 06.05.2025 22:01
İddiaya göre, 14 yaşındaki E.E.Ş.'nin davranışlarından şüphelenen ailesi, kızlarının cep telefonunu inceledi. Sosyal medya hesaplarındaki mesajları gören aile, kızlarına cinsel saldırıda bulunulduğu şüphesiyle harekete geçti. Aile, Y.Ç. (17) ve H.Ç.Ö. (23) isimli şahıslardan şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Y.Ç. ve H.Ç.Ö., cinsel istismar suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan 2 kişi tutuklandı!
Çocuklar için iyilik yarışı, İyilikhane ile hız kazandı!
Çocuklar için iyilik yarışı, İyilikhane ile hız kazandı!
14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan 2 kişi tutuklandı!
14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan 2 kişi tutuklandı!
Karkamış’ta terör operasyonu!
Karkamış’ta terör operasyonu!
İki aracın çarpıştığı kazada otomobil takla attı!
İki aracın çarpıştığı kazada otomobil takla attı!
Şanlıurfa’da ’kaçak trafo’ denetimi!
Şanlıurfa'da 'kaçak trafo' denetimi!
Kontrollü yıkım sırasında kısmi çökme!
Kontrollü yıkım sırasında kısmi çökme!
Hastanenin kestirme rampasında düştü!
Hastanenin kestirme rampasında düştü!
Dönüşüm tartışması hırsızlara yaradı!
Dönüşüm tartışması hırsızlara yaradı!
Elazığ’da trafik kazası
Elazığ’da trafik kazası
Tedaviye alındı! Horlayarak uyudu
Tedaviye alındı! Horlayarak uyudu
Çıkanlar hayrete düşürdü
Çıkanlar hayrete düşürdü
Şehre Yakın İbecik Köyü’ne misafir oldu
Şehre Yakın İbecik Köyü’ne misafir oldu
Daha Fazla Video Göster