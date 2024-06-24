24 Haziran 2024, Pazartesi
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14 yaşındaki Ege’nin son görüntüsü ortaya çıktı! Çocukların ölümünde konserve yemek şüphesi
İzmir'de 12 ve 14 yaşındaki iki kardeşin otelde esrarengiz ölümüne ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Ağabey Ege’nin odasından sallanarak çıktığı, yürürken dengesini kaybettiği görüldü. Detayları olayı yerinde takip eden A Haber muhabiri Tayfun Er aktardı. İşte detaylar…