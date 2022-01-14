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Videolar Yaşam Videoları 14 Ocak hava durumu | Meteorolojiden kar uyarısı! Bugün Hava nasıl olacak? 14 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu.

14 Ocak hava durumu | Meteorolojiden kar uyarısı! Bugün Hava nasıl olacak? 14 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Antalya hava durumu.

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Giriş: 14.01.2022 09:48
İstanbul ile birlikte toplam 53 kente kar yağışı bekleniyor. Bu sabah birçok ilde vatandaşlar güne kar altında başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının da mevsim normallerinin altına düşeceği belirtildi. Peki hangi illere kar yağacak? İşte 5 günlük hava durumu...
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