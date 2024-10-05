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14 metreden düşen çatı ustası hayatını kaybetti

14 metreden düşen çatı ustası hayatını kaybetti

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 05.10.2024 08:37
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde lojistik deposunun çatısından beton zemine düşen 41 yaşındaki işçi, feci şekilde hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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